Bugünkü Carbon Emission Blockchain Fiyatı

Bugünkü Carbon Emission Blockchain (CEB) fiyatı $ 0,00456879 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CEB / USD dönüşüm oranı CEB başına $ 0,00456879 şeklindedir.

Carbon Emission Blockchain, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.419 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,47M CEB şeklindedir. Son 24 saat içinde CEB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,49 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00453835 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CEB, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,42K$ 20,42K $ 20,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,69K$ 45,69K $ 45,69K Dolaşım Arzı 4,47M 4,47M 4,47M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Carbon Emission Blockchain piyasa değeri $ 20,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CEB arzı 4,47M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,69K.