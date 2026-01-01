Bugünkü Card Strategy Fiyatı

Bugünkü Card Strategy (CSTRAT) fiyatı $ 0,00259642 olup, son 24 saatte % 1,43 değişim gösterdi. Mevcut CSTRAT / USD dönüşüm oranı CSTRAT başına $ 0,00259642 şeklindedir.

Card Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 74.389 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,66M CSTRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde CSTRAT, $ 0,00255707 (en düşük) ile $ 0,00268926 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,074296 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00252615 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CSTRAT, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%53,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Card Strategy (CSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,39K$ 74,39K $ 74,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 75,10K$ 75,10K $ 75,10K Dolaşım Arzı 28,66M 28,66M 28,66M Toplam Arz 28.930.730,01698162 28.930.730,01698162 28.930.730,01698162

