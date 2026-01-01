Bugünkü Cashaa Fiyatı

Bugünkü Cashaa (CAS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut CAS / USD dönüşüm oranı CAS başına -- şeklindedir.

Cashaa, şu anda piyasa değeri açısından $ 283.429 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 725,89M CAS şeklindedir. Son 24 saat içinde CAS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,228829 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAS, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%5,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cashaa (CAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 283,43K$ 283,43K $ 283,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 390,46K$ 390,46K $ 390,46K Dolaşım Arzı 725,89M 725,89M 725,89M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

