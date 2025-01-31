Castle Of Blackwater Fiyatı (COBE)
Bugün için canlı Castle Of Blackwater (COBE) fiyatı, 0.03219324 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 240.47K USD. COBE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Castle Of Blackwater Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.77K USD
- Gün içindeki Castle Of Blackwater fiyat değişimi -3.59%
- Dolaşımdaki arz: 7.47M USD.
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Gün içerisinde, Castle Of Blackwater / USD fiyat değişimi, $ -0.00119905513456379.
Son 30 gün içerisinde, Castle Of Blackwater / USD fiyat değişimi, $ -0.0100605549.
Son 60 gün içerisinde, Castle Of Blackwater / USD fiyat değişimi, $ -0.0169895123.
Son 90 gün içerisinde, Castle Of Blackwater / USD fiyat değişimi, $ -0.026666439573089484.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00119905513456379
|-3.59%
|30 Gün
|$ -0.0100605549
|-31.25%
|60 Gün
|$ -0.0169895123
|-52.77%
|90 Gün
|$ -0.026666439573089484
|-45.30%
En güncel Castle Of Blackwater fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.50%
-3.59%
-14.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
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