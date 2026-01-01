Bugünkü CateCoin Fiyatı

Bugünkü CateCoin (CATE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,02 değişim gösterdi. Mevcut CATE / USD dönüşüm oranı CATE başına -- şeklindedir.

CateCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.388.630 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,71T CATE şeklindedir. Son 24 saat içinde CATE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001176 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATE, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%5,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CateCoin (CATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,39M$ 4,39M $ 4,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,56M$ 4,56M $ 4,56M Dolaşım Arzı 57,71T 57,71T 57,71T Toplam Arz 59.991.664.433.290,6 59.991.664.433.290,6 59.991.664.433.290,6

