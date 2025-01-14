Catjak Fiyatı (CATJAK)
Bugün için canlı Catjak (CATJAK) fiyatı, 0.00012644 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 126.36K USD. CATJAK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Catjak Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.58K USD
- Gün içindeki Catjak fiyat değişimi +7.68%
- Dolaşımdaki arz: 999.39M USD.
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Gün içerisinde, Catjak / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Catjak / USD fiyat değişimi, $ -0.0000363912.
Son 60 gün içerisinde, Catjak / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Catjak / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.68%
|30 Gün
|$ -0.0000363912
|-28.78%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Catjak fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+9.19%
+7.68%
-29.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
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|1 CATJAK / AUD
A$0.0002035684
|1 CATJAK / GBP
￡0.0001036808
|1 CATJAK / EUR
€0.0001226468
|1 CATJAK / USD
$0.00012644
|1 CATJAK / MYR
RM0.00056898
|1 CATJAK / TRY
₺0.0044873556
|1 CATJAK / JPY
¥0.0199610828
|1 CATJAK / RUB
₽0.013029642
|1 CATJAK / INR
₹0.0109459108
|1 CATJAK / IDR
Rp2.0727865536
|1 CATJAK / PHP
₱0.0074296144
|1 CATJAK / EGP
￡E.0.0063826912
|1 CATJAK / BRL
R$0.0007700196
|1 CATJAK / CAD
C$0.0001808092
|1 CATJAK / BDT
৳0.0152815384
|1 CATJAK / NGN
₦0.1954243996
|1 CATJAK / UAH
₴0.005361056
|1 CATJAK / VES
Bs0.00670132
|1 CATJAK / PKR
Rs0.035238828
|1 CATJAK / KZT
₸0.0671472264
|1 CATJAK / THB
฿0.0043950544
|1 CATJAK / TWD
NT$0.00417252
|1 CATJAK / CHF
Fr0.0001150604
|1 CATJAK / HKD
HK$0.0009837032
|1 CATJAK / MAD
.د.م0.001270722