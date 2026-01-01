Bugünkü CDPANDA Fiyatı

Bugünkü CDPANDA ($CDPANDA) fiyatı $ 0,0001215 olup, son 24 saatte % 1,38 değişim gösterdi. Mevcut $CDPANDA / USD dönüşüm oranı $CDPANDA başına $ 0,0001215 şeklindedir.

CDPANDA, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.500 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B $CDPANDA şeklindedir. Son 24 saat içinde $CDPANDA, $ 0,00010131 (en düşük) ile $ 0,00012152 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00071602 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009679 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $CDPANDA, son bir saatte +%1,45 ve son 7 günde -%9,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CDPANDA ($CDPANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,50K$ 121,50K $ 121,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,50K$ 121,50K $ 121,50K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

