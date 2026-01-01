Bugünkü Centric Swap Fiyatı

Bugünkü Centric Swap (CNS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,61 değişim gösterdi. Mevcut CNS / USD dönüşüm oranı CNS başına -- şeklindedir.

Centric Swap, şu anda piyasa değeri açısından $ 83.235 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 464,85B CNS şeklindedir. Son 24 saat içinde CNS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01873632 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CNS, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%26,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Centric Swap (CNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,24K$ 83,24K $ 83,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,24K$ 83,24K $ 83,24K Dolaşım Arzı 464,85B 464,85B 464,85B Toplam Arz 464.846.417.384,6105 464.846.417.384,6105 464.846.417.384,6105

Şu anki Centric Swap piyasa değeri $ 83,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNS arzı 464,85B olup, toplam arzı 464846417384.6105. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,24K.