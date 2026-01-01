Bugünkü ChainLeak Fiyatı

Bugünkü ChainLeak (CHAINLEAK) fiyatı $ 0,00002585 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHAINLEAK / USD dönüşüm oranı CHAINLEAK başına $ 0,00002585 şeklindedir.

ChainLeak, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.447,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 520,13M CHAINLEAK şeklindedir. Son 24 saat içinde CHAINLEAK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002318 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHAINLEAK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ChainLeak (CHAINLEAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,45K$ 13,45K $ 13,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,85K$ 25,85K $ 25,85K Dolaşım Arzı 520,13M 520,13M 520,13M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ChainLeak piyasa değeri $ 13,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAINLEAK arzı 520,13M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,85K.