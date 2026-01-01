Bugünkü Chatrix Fiyatı

Bugünkü Chatrix (CRX) fiyatı $ 0,00001138 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CRX / USD dönüşüm oranı CRX başına $ 0,00001138 şeklindedir.

Chatrix, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.637,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 758,68M CRX şeklindedir. Son 24 saat içinde CRX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00098976 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001125 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chatrix (CRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,64K$ 8,64K $ 8,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Dolaşım Arzı 758,68M 758,68M 758,68M Toplam Arz 874.885.214,8164753 874.885.214,8164753 874.885.214,8164753

Şu anki Chatrix piyasa değeri $ 8,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRX arzı 758,68M olup, toplam arzı 874885214.8164753. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,96K.