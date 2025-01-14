Cheese Fiyatı (CHEESE)
Bugün için canlı Cheese (CHEESE) fiyatı, 0.00236672 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.36M USD. CHEESE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cheese Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.42K USD
- Gün içindeki Cheese fiyat değişimi -14.55%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Cheese / USD fiyat değişimi, $ -0.000402998904704059.
Son 30 gün içerisinde, Cheese / USD fiyat değişimi, $ +0.0000166879.
Son 60 gün içerisinde, Cheese / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cheese / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000402998904704059
|-14.55%
|30 Gün
|$ +0.0000166879
|+0.71%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cheese fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
-14.55%
+17.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cheese is a meme coin of a mouse inspired by Pepe the frog. "Cheesed to meet you" is a comical phrase commonly associated with this meme. The first known appearance of the phrase "cheesed to meet you" paired with the Pepe Mouse appeared in August 2019 on 4chan. Cheese is the first SOL meme coin originating from the 4chan board /biz/. Other successful projects originating from there include: Apu Apustaja, Mumu the bull and Bobo the bear.
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