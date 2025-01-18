Choruz AI Fiyatı (CHORUZ)
Bugün için canlı Choruz AI (CHORUZ) fiyatı, 0.00524481 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.71M USD. CHORUZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Choruz AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.00M USD
- Gün içindeki Choruz AI fiyat değişimi +92.60%
- Dolaşımdaki arz: 974.81M USD.
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Gün içerisinde, Choruz AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00252163.
Son 30 gün içerisinde, Choruz AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Choruz AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Choruz AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00252163
|+92.60%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Choruz AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.35%
+92.60%
+318.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.
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