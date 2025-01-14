Christianity Coin Fiyatı (CHRIST)
Bugün için canlı Christianity Coin (CHRIST) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 133.69K USD. CHRIST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Christianity Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.85K USD
- Gün içindeki Christianity Coin fiyat değişimi -9.77%
- Dolaşımdaki arz: 999.95M USD.
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Gün içerisinde, Christianity Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Christianity Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Christianity Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Christianity Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.77%
|30 Gün
|$ 0
|-11.98%
|60 Gün
|$ 0
|-87.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Christianity Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.39%
-9.77%
-17.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin
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