Chumbi Valley Fiyatı (CHMB)
Bugün için canlı Chumbi Valley (CHMB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 309,82K USD. CHMB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chumbi Valley Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Chumbi Valley fiyat değişimi +%1,06
- Dolaşımdaki arz: 21,07B USD.
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Gün içerisinde, Chumbi Valley / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chumbi Valley / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chumbi Valley / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chumbi Valley / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,06
|30 Gün
|$ 0
|-%10,18
|60 Gün
|$ 0
|-%13,34
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chumbi Valley fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,39
+%1,06
-%0,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
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