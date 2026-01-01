Bugünkü Clankermon Fiyatı

Bugünkü Clankermon (CLANKERMON) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut CLANKERMON / USD dönüşüm oranı CLANKERMON başına -- şeklindedir.

Clankermon, şu anda piyasa değeri açısından $ 446.505 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 953,47M CLANKERMON şeklindedir. Son 24 saat içinde CLANKERMON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00185889 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLANKERMON, son bir saatte -%1,90 ve son 7 günde -%0,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clankermon (CLANKERMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 446,51K$ 446,51K $ 446,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 446,51K$ 446,51K $ 446,51K Dolaşım Arzı 953,47M 953,47M 953,47M Toplam Arz 953.465.831,1459543 953.465.831,1459543 953.465.831,1459543

