Bugünkü CLIPPED Fiyatı

Bugünkü CLIPPED (CLIPPED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,29 değişim gösterdi. Mevcut CLIPPED / USD dönüşüm oranı CLIPPED başına -- şeklindedir.

CLIPPED, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.943,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CLIPPED şeklindedir. Son 24 saat içinde CLIPPED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLIPPED, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde -%5,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CLIPPED (CLIPPED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,94K$ 9,94K $ 9,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,94K$ 9,94K $ 9,94K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CLIPPED piyasa değeri $ 9,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIPPED arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,94K.