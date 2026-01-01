Bugünkü Clippy PFP Cult Fiyatı

Bugünkü Clippy PFP Cult (CLIPPY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut CLIPPY / USD dönüşüm oranı CLIPPY başına -- şeklindedir.

Clippy PFP Cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 328.462 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M CLIPPY şeklindedir. Son 24 saat içinde CLIPPY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03295325 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLIPPY, son bir saatte +%0,57 ve son 7 günde -%9,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 328,46K$ 328,46K $ 328,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 328,46K$ 328,46K $ 328,46K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.926.396,430222 999.926.396,430222 999.926.396,430222

