Bugünkü canlı Clippy PFP Cult fiyatı 0 USD. CLIPPY piyasa değeri ise 328.462 USD. CLIPPY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CLIPPY Hakkında Daha Fazla Bilgi

CLIPPY Fiyat Bilgileri

CLIPPY Nedir

CLIPPY Resmi Websitesi

CLIPPY Token Ekonomisi

CLIPPY Fiyat Tahmini

Clippy PFP Cult Logosu

Clippy PFP Cult Fiyatı (CLIPPY)

Listelenmedi

1 CLIPPY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00032849
$0,00032849
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Clippy PFP Cult (CLIPPY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:48:03 (UTC+8)

Bugünkü Clippy PFP Cult Fiyatı

Bugünkü Clippy PFP Cult (CLIPPY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut CLIPPY / USD dönüşüm oranı CLIPPY başına -- şeklindedir.

Clippy PFP Cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 328.462 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M CLIPPY şeklindedir. Son 24 saat içinde CLIPPY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03295325 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLIPPY, son bir saatte +%0,57 ve son 7 günde -%9,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Piyasa Bilgileri

$ 328,46K
$ 328,46K

--
--

$ 328,46K
$ 328,46K

999,93M
999,93M

999.926.396,430222
999.926.396,430222

Şu anki Clippy PFP Cult piyasa değeri $ 328,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIPPY arzı 999,93M olup, toplam arzı 999926396.430222. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 328,46K.

Clippy PFP Cult Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,03295325
$ 0,03295325

$ 0
$ 0

+%0,57

-%1,44

-%9,46

-%9,46

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Clippy PFP Cult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Clippy PFP Cult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Clippy PFP Cult / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Clippy PFP Cult / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,44
30 Gün$ 0-%25,76
60 Gün$ 0-%46,99
90 Gün$ 0--

Clippy PFP Cult için Fiyat Tahmini

2030 için Clippy PFP Cult (CLIPPY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CLIPPY için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Clippy PFP Cult (CLIPPY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Clippy PFP Cult fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Clippy PFP Cult varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Clippy PFP Cult Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CLIPPY varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Clippy PFP Cult Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Clippy PFP Cult ne kadar olacak?
Clippy PFP Cult yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Clippy PFP Cult fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:48:03 (UTC+8)

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

Clippy PFP Cult Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

$0,00000

$0,00000

$0,3945

$2,666

$118,49

$0,00001656

$0,02057

$0,0451023

$0,00005766

$0,002898

