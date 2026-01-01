Bugünkü CLONES Fiyatı

Bugünkü CLONES (CLONES) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 21,37 değişim gösterdi. Mevcut CLONES / USD dönüşüm oranı CLONES başına -- şeklindedir.

CLONES, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.004,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 975,00M CLONES şeklindedir. Son 24 saat içinde CLONES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00472169 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLONES, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%30,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CLONES (CLONES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,00K$ 13,00K $ 13,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,34K$ 13,34K $ 13,34K Dolaşım Arzı 975,00M 975,00M 975,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CLONES piyasa değeri $ 13,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLONES arzı 975,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,34K.