Club Atletico Independiente Fan Token Fiyatı (CAI)

USD

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.147141
$0.147141$0.147141
-8.40%(1D)

Bugünkü Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyatı

Bugün için canlı Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) fiyatı, 0.147141 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 164.62K USD. CAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Club Atletico Independiente Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.69 USD
- Gün içindeki Club Atletico Independiente Fan Token fiyat değişimi -8.42%
- Dolaşımdaki arz: 1.12M USD.

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USD Bazında Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0135393139893234.
Son 30 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0276259581.
Son 60 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0225271693.
Son 90 gün içerisinde, Club Atletico Independiente Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.01923848093299715.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0135393139893234-8.42%
30 Gün$ -0.0276259581-18.77%
60 Gün$ -0.0225271693-15.30%
90 Gün$ -0.01923848093299715-11.56%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Fiyat Analizi

En güncel Club Atletico Independiente Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.14713
$ 0.14713$ 0.14713

$ 0.161007
$ 0.161007$ 0.161007

$ 9.54
$ 9.54$ 9.54

-8.61%

-8.42%

-11.87%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 164.62K
$ 164.62K$ 164.62K

$ 4.69
$ 4.69$ 4.69

1.12M
1.12M 1.12M

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Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Kaynağı

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CAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

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A$0.23248278
1 CAI / GBP
0.1177128
1 CAI / EUR
0.13978395
1 CAI / USD
$0.147141
1 CAI / MYR
RM0.64300617
1 CAI / TRY
5.24410524
1 CAI / JPY
¥22.953996
1 CAI / RUB
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1 CAI / INR
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R$0.86960331
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C$0.21041163
1 CAI / BDT
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1 CAI / NGN
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