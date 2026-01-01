Bugünkü CODE Fiyatı

Bugünkü CODE (CODE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut CODE / USD dönüşüm oranı CODE başına -- şeklindedir.

CODE, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.960,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,77M CODE şeklindedir. Son 24 saat içinde CODE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01376831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CODE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%11,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CODE (CODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,96K$ 4,96K $ 4,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,96K$ 4,96K $ 4,96K Dolaşım Arzı 19,77M 19,77M 19,77M Toplam Arz 19.773.807,54916362 19.773.807,54916362 19.773.807,54916362

Şu anki CODE piyasa değeri $ 4,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CODE arzı 19,77M olup, toplam arzı 19773807.54916362. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,96K.