Bugünkü ELIZAOS (ELIZAOS) fiyatı $ 0,004585 olup, son 24 saatte % 28,68 değişim gösterdi. Mevcut ELIZAOS / USD dönüşüm oranı ELIZAOS başına $ 0,004585 şeklindedir.

ELIZAOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 34,31M ile 486. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,48B ELIZAOS şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZAOS, $ 0,004213 (en düşük) ile $ 0,006655 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,039464647510049695 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00219353157648308 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZAOS, son bir saatte -%4,00 ve son 7 günde +%88,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,05M seviyesine ulaştı.

Sıralama No.486 Piyasa Değeri $ 34,31M$ 34,31M $ 34,31M Hacim (24 Sa) $ 4,05M$ 4,05M $ 4,05M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,44M$ 50,44M $ 50,44M Dolaşım Arzı 7,48B 7,48B 7,48B Maksimum Arz 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 Toplam Arz 9.956.354.511,72549 9.956.354.511,72549 9.956.354.511,72549 Dolaşım Oranı %68,02 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki ELIZAOS piyasa değeri $ 34,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,05M. Dolaşımdaki ELIZAOS arzı 7,48B olup, toplam arzı 9956354511.72549. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,44M.