Bugünkü Coded for millions Fiyatı

Bugünkü Coded for millions (CODED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,85 değişim gösterdi. Mevcut CODED / USD dönüşüm oranı CODED başına -- şeklindedir.

Coded for millions, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.677,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,75M CODED şeklindedir. Son 24 saat içinde CODED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CODED, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Coded for millions (CODED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,68K$ 6,68K $ 6,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,68K$ 6,68K $ 6,68K Dolaşım Arzı 999,75M 999,75M 999,75M Toplam Arz 999.752.935,980888 999.752.935,980888 999.752.935,980888

Şu anki Coded for millions piyasa değeri $ 6,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CODED arzı 999,75M olup, toplam arzı 999752935.980888. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,68K.