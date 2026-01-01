Bugünkü CODY Fiyatı

Bugünkü CODY (CODY) fiyatı $ 0,00000817 olup, son 24 saatte % 0,75 değişim gösterdi. Mevcut CODY / USD dönüşüm oranı CODY başına $ 0,00000817 şeklindedir.

CODY, şu anda piyasa değeri açısından $ 707.708 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 86,68B CODY şeklindedir. Son 24 saat içinde CODY, $ 0,00000813 (en düşük) ile $ 0,00000841 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00003875 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000346 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CODY, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%5,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CODY (CODY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 707,71K$ 707,71K $ 707,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 816,46K$ 816,46K $ 816,46K Dolaşım Arzı 86,68B 86,68B 86,68B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki CODY piyasa değeri $ 707,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CODY arzı 86,68B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 816,46K.