Bugünkü Cofinex Fiyatı

Bugünkü Cofinex (CNX) fiyatı $ 0,247348 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CNX / USD dönüşüm oranı CNX başına $ 0,247348 şeklindedir.

Cofinex, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.077.603 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 65,00M CNX şeklindedir. Son 24 saat içinde CNX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,500327 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04504196 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CNX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%30,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cofinex (CNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,08M$ 16,08M $ 16,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 123,67M$ 123,67M $ 123,67M Dolaşım Arzı 65,00M 65,00M 65,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Cofinex piyasa değeri $ 16,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNX arzı 65,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,67M.