Bugünkü CoinbarPay Fiyatı

Bugünkü CoinbarPay (CBPAY) fiyatı $ 0,00009975 olup, son 24 saatte % 2,19 değişim gösterdi. Mevcut CBPAY / USD dönüşüm oranı CBPAY başına $ 0,00009975 şeklindedir.

CoinbarPay, şu anda piyasa değeri açısından $ 367.160 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,68B CBPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde CBPAY, $ 0,00009656 (en düşük) ile $ 0,00009972 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00137281 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005508 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CBPAY, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CoinbarPay (CBPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 367,16K$ 367,16K $ 367,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,99M$ 3,99M $ 3,99M Dolaşım Arzı 3,68B 3,68B 3,68B Toplam Arz 40.000.000.000,0 40.000.000.000,0 40.000.000.000,0

