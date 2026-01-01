Bugünkü CoinBuck Fiyatı

Bugünkü CoinBuck (BUCK) fiyatı $ 0,00004147 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BUCK / USD dönüşüm oranı BUCK başına $ 0,00004147 şeklindedir.

CoinBuck, şu anda piyasa değeri açısından $ 414.746 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B BUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00055081 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000853 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%16,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CoinBuck (BUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 414,75K$ 414,75K $ 414,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 414,75K$ 414,75K $ 414,75K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki CoinBuck piyasa değeri $ 414,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUCK arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 414,75K.