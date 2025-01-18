COINE Fiyatı (COINE)
Bugün için canlı COINE (COINE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 148.91K USD. COINE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
COINE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.74K USD
- Gün içindeki COINE fiyat değişimi -3.09%
- Dolaşımdaki arz: 999.86M USD.
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Gün içerisinde, COINE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, COINE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, COINE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, COINE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.09%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel COINE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.37%
-3.09%
+44.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.
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