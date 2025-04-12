Coinshift USDL Morpho Vault Fiyatı (CSUSDL)
Bugün için canlı Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) fiyatı, 1.023 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 70.39M USD. CSUSDL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coinshift USDL Morpho Vault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Coinshift USDL Morpho Vault fiyat değişimi -0.02%
- Dolaşımdaki arz: 68.83M USD.
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Gün içerisinde, Coinshift USDL Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0.000242461298529.
Son 30 gün içerisinde, Coinshift USDL Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Coinshift USDL Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Coinshift USDL Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000242461298529
|-0.02%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Coinshift USDL Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
-0.02%
+0.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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|1 CSUSDL / VND
₫26,230.743
|1 CSUSDL / AUD
A$1.62657
|1 CSUSDL / GBP
￡0.77748
|1 CSUSDL / EUR
€0.90024
|1 CSUSDL / USD
$1.023
|1 CSUSDL / MYR
RM4.52166
|1 CSUSDL / TRY
₺38.92515
|1 CSUSDL / JPY
¥147.29154
|1 CSUSDL / RUB
₽85.14429
|1 CSUSDL / INR
₹88.00869
|1 CSUSDL / IDR
Rp17,338.98045
|1 CSUSDL / KRW
₩1,453.12035
|1 CSUSDL / PHP
₱58.28031
|1 CSUSDL / EGP
￡E.52.51059
|1 CSUSDL / BRL
R$5.99478
|1 CSUSDL / CAD
C$1.41174
|1 CSUSDL / BDT
৳124.32519
|1 CSUSDL / NGN
₦1,634.18112
|1 CSUSDL / UAH
₴42.3522
|1 CSUSDL / VES
Bs72.633
|1 CSUSDL / PKR
Rs286.86966
|1 CSUSDL / KZT
₸528.67617
|1 CSUSDL / THB
฿34.25004
|1 CSUSDL / TWD
NT$33.10428
|1 CSUSDL / AED
د.إ3.75441
|1 CSUSDL / CHF
Fr0.82863
|1 CSUSDL / HKD
HK$7.92825
|1 CSUSDL / MAD
.د.م9.5139
|1 CSUSDL / MXN
$20.75667