Bugünkü COLORS Fiyatı

Bugünkü COLORS (COLORS) fiyatı $ 0,00003615 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut COLORS / USD dönüşüm oranı COLORS başına $ 0,00003615 şeklindedir.

COLORS, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.117 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,32M COLORS şeklindedir. Son 24 saat içinde COLORS, $ 0,00003502 (en düşük) ile $ 0,00003708 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00034162 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002937 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COLORS, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde -%3,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

COLORS (COLORS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,12K$ 36,12K $ 36,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,12K$ 36,12K $ 36,12K Dolaşım Arzı 998,32M 998,32M 998,32M Toplam Arz 998.319.691,5558096 998.319.691,5558096 998.319.691,5558096

Şu anki COLORS piyasa değeri $ 36,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COLORS arzı 998,32M olup, toplam arzı 998319691.5558096. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,12K.