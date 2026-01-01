Bugünkü Comet Portfolio Fiyatı

Bugünkü Comet Portfolio (COMET) fiyatı $ 0,00005507 olup, son 24 saatte % 45,71 değişim gösterdi. Mevcut COMET / USD dönüşüm oranı COMET başına $ 0,00005507 şeklindedir.

Comet Portfolio, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.091 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,72M COMET şeklindedir. Son 24 saat içinde COMET, $ 0,00003703 (en düşük) ile $ 0,00005515 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00289967 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002403 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COMET, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde +%37,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Comet Portfolio (COMET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,09K$ 55,09K $ 55,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,09K$ 55,09K $ 55,09K Dolaşım Arzı 999,72M 999,72M 999,72M Toplam Arz 999.718.665,5371239 999.718.665,5371239 999.718.665,5371239

