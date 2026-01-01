Bugünkü Concentric Industries Fiyatı

Bugünkü Concentric Industries (CONCENTRIC) fiyatı $ 0,00113072 olup, son 24 saatte % 12,79 değişim gösterdi. Mevcut CONCENTRIC / USD dönüşüm oranı CONCENTRIC başına $ 0,00113072 şeklindedir.

Concentric Industries, şu anda piyasa değeri açısından $ 985.684 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 871,82M CONCENTRIC şeklindedir. Son 24 saat içinde CONCENTRIC, $ 0,00107317 (en düşük) ile $ 0,00134996 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00442362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CONCENTRIC, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde -%45,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 985,68K$ 985,68K $ 985,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 871,82M 871,82M 871,82M Toplam Arz 999.945.499,2848163 999.945.499,2848163 999.945.499,2848163

