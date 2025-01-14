Connect Fiyatı (CNCT)
Bugün için canlı Connect (CNCT) fiyatı, 0.01211895 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 969.52K USD. CNCT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Connect Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.30K USD
- Gün içindeki Connect fiyat değişimi -5.82%
- Dolaşımdaki arz: 80.00M USD.
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Gün içerisinde, Connect / USD fiyat değişimi, $ -0.00074987603089733.
Son 30 gün içerisinde, Connect / USD fiyat değişimi, $ -0.0074732995.
Son 60 gün içerisinde, Connect / USD fiyat değişimi, $ -0.0029427816.
Son 90 gün içerisinde, Connect / USD fiyat değişimi, $ -0.01029389382115239.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00074987603089733
|-5.82%
|30 Gün
|$ -0.0074732995
|-61.66%
|60 Gün
|$ -0.0029427816
|-24.28%
|90 Gün
|$ -0.01029389382115239
|-45.92%
En güncel Connect fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.74%
-5.82%
-44.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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