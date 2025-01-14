Contango Fiyatı (TANGO)
Bugün için canlı Contango (TANGO) fiyatı, 0.053503 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.67M USD. TANGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Contango Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.87K USD
- Gün içindeki Contango fiyat değişimi -6.64%
- Dolaşımdaki arz: 105.93M USD.
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Gün içerisinde, Contango / USD fiyat değişimi, $ -0.00380786234606105.
Son 30 gün içerisinde, Contango / USD fiyat değişimi, $ -0.0155641671.
Son 60 gün içerisinde, Contango / USD fiyat değişimi, $ -0.0052976905.
Son 90 gün içerisinde, Contango / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00380786234606105
|-6.64%
|30 Gün
|$ -0.0155641671
|-29.09%
|60 Gün
|$ -0.0052976905
|-9.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Contango fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.87%
-6.64%
-8.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
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|1 TANGO / GBP
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|1 TANGO / EUR
€0.05189791
|1 TANGO / USD
$0.053503
|1 TANGO / MYR
RM0.24129853
|1 TANGO / TRY
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|1 TANGO / JPY
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₽5.49582816
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₹4.63656998
|1 TANGO / IDR
Rp877.09822032
|1 TANGO / PHP
₱3.13741592
|1 TANGO / EGP
￡E.2.7019015
|1 TANGO / BRL
R$0.32583327
|1 TANGO / CAD
C$0.07650929
|1 TANGO / BDT
৳6.50328965
|1 TANGO / NGN
₦82.94998114
|1 TANGO / UAH
₴2.2685272
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