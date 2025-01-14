Cope Fiyatı (COPE)
Bugün için canlı Cope (COPE) fiyatı, 0.00895399 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 173.35K USD. COPE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cope Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.76K USD
- Gün içindeki Cope fiyat değişimi -25.07%
- Dolaşımdaki arz: 19.36M USD.
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Gün içerisinde, Cope / USD fiyat değişimi, $ -0.002995828027482358.
Son 30 gün içerisinde, Cope / USD fiyat değişimi, $ -0.0053606230.
Son 60 gün içerisinde, Cope / USD fiyat değişimi, $ +0.0003685909.
Son 90 gün içerisinde, Cope / USD fiyat değişimi, $ -0.00322751887552745.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002995828027482358
|-25.07%
|30 Gün
|$ -0.0053606230
|-59.86%
|60 Gün
|$ +0.0003685909
|+4.12%
|90 Gün
|$ -0.00322751887552745
|-26.49%
En güncel Cope fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.10%
-25.07%
-45.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
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|1 COPE / AUD
A$0.0144159239
|1 COPE / GBP
￡0.0072527319
|1 COPE / EUR
€0.0086853703
|1 COPE / USD
$0.00895399
|1 COPE / MYR
RM0.040292955
|1 COPE / TRY
₺0.3177771051
|1 COPE / JPY
¥1.4100743452
|1 COPE / RUB
₽0.9200224725
|1 COPE / INR
₹0.778101731
|1 COPE / IDR
Rp146.7866978256
|1 COPE / PHP
₱0.5249724337
|1 COPE / EGP
￡E.0.4522660349
|1 COPE / BRL
R$0.0545297991
|1 COPE / CAD
C$0.0128042057
|1 COPE / BDT
৳1.0883574845
|1 COPE / NGN
₦13.8820870162
|1 COPE / UAH
₴0.379649176
|1 COPE / VES
Bs0.47456147
|1 COPE / PKR
Rs2.495477013
|1 COPE / KZT
₸4.7551059294
|1 COPE / THB
฿0.3107929929
|1 COPE / TWD
NT$0.2961979892
|1 COPE / CHF
Fr0.0081481309
|1 COPE / HKD
HK$0.0696620422
|1 COPE / MAD
.د.م0.0903457591