Bugünkü CRAWJU Fiyatı

Bugünkü CRAWJU (CRAWJU) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut CRAWJU / USD dönüşüm oranı CRAWJU başına -- şeklindedir.

CRAWJU, şu anda piyasa değeri açısından $ 526,330 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994.11M CRAWJU şeklindedir. Son 24 saat içinde CRAWJU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00438897 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRAWJU, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CRAWJU (CRAWJU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 526.33K$ 526.33K $ 526.33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 526.33K$ 526.33K $ 526.33K Dolaşım Arzı 994.11M 994.11M 994.11M Toplam Arz 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

