Bugünkü CreatorDAO Fiyatı

Bugünkü CreatorDAO (CREATOR) fiyatı $ 0,00235815 olup, son 24 saatte % 16,65 değişim gösterdi. Mevcut CREATOR / USD dönüşüm oranı CREATOR başına $ 0,00235815 şeklindedir.

CreatorDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 676.111 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 286,71M CREATOR şeklindedir. Son 24 saat içinde CREATOR, $ 0,00235777 (en düşük) ile $ 0,00285514 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02225446 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00236441 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CREATOR, son bir saatte -%0,59 ve son 7 günde -%19,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CreatorDAO (CREATOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 676,11K$ 676,11K $ 676,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,36M$ 2,36M $ 2,36M Dolaşım Arzı 286,71M 286,71M 286,71M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CreatorDAO piyasa değeri $ 676,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CREATOR arzı 286,71M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,36M.