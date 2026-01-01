Bugünkü Crocodile Finance Fiyatı

Bugünkü Crocodile Finance (CROC) fiyatı $ 11,54 olup, son 24 saatte % 1,60 değişim gösterdi. Mevcut CROC / USD dönüşüm oranı CROC başına $ 11,54 şeklindedir.

Crocodile Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.006.882 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 173,93K CROC şeklindedir. Son 24 saat içinde CROC, $ 11,19 (en düşük) ile $ 11,79 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 29,85 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 8,76 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CROC, son bir saatte +%2,20 ve son 7 günde +%4,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crocodile Finance (CROC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Dolaşım Arzı 173,93K 173,93K 173,93K Toplam Arz 173.927,1726143236 173.927,1726143236 173.927,1726143236

