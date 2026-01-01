Bugünkü Crome Fiyatı

Bugünkü Crome (CROME) fiyatı $ 0,00818493 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CROME / USD dönüşüm oranı CROME başına $ 0,00818493 şeklindedir.

Crome, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.184,93 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M CROME şeklindedir. Son 24 saat içinde CROME, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,322876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00772015 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CROME, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crome (CROME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,18K$ 8,18K $ 8,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,18K$ 8,18K $ 8,18K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Crome piyasa değeri $ 8,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROME arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,18K.