Bugünkü CROTCH Fiyatı

Bugünkü CROTCH (CROTCH) fiyatı $ 0,00383487 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CROTCH / USD dönüşüm oranı CROTCH başına $ 0,00383487 şeklindedir.

CROTCH, şu anda piyasa değeri açısından $ 271.214 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 70,72M CROTCH şeklindedir. Son 24 saat içinde CROTCH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01267094 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00381388 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CROTCH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CROTCH (CROTCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 271,21K$ 271,21K $ 271,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Dolaşım Arzı 70,72M 70,72M 70,72M Toplam Arz 400.000.000,0 400.000.000,0 400.000.000,0

Şu anki CROTCH piyasa değeri $ 271,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CROTCH arzı 70,72M olup, toplam arzı 400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,53M.