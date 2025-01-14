Crown Fiyatı (CRW)
Bugün için canlı Crown (CRW) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.07K USD. CRW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crown Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.90 USD
- Gün içindeki Crown fiyat değişimi -82.90%
- Dolaşımdaki arz: 33.58M USD.
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Gün içerisinde, Crown / USD fiyat değişimi, $ -0.003910558370048813.
Son 30 gün içerisinde, Crown / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crown / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crown / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.003910558370048813
|-82.90%
|30 Gün
|$ 0
|-28.92%
|60 Gün
|$ 0
|-40.95%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crown fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
-82.90%
-14.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.
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