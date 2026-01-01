Bugünkü Crumbcat Fiyatı

Bugünkü Crumbcat (CRUMB) fiyatı $ 0,00006427 olup, son 24 saatte % 8,08 değişim gösterdi. Mevcut CRUMB / USD dönüşüm oranı CRUMB başına $ 0,00006427 şeklindedir.

Crumbcat, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.234 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,51M CRUMB şeklindedir. Son 24 saat içinde CRUMB, $ 0,00005858 (en düşük) ile $ 0,00006991 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00263437 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005858 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRUMB, son bir saatte -%0,50 ve son 7 günde -%32,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crumbcat (CRUMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,23K$ 64,23K $ 64,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,23K$ 64,23K $ 64,23K Dolaşım Arzı 999,51M 999,51M 999,51M Toplam Arz 999.506.681,061624 999.506.681,061624 999.506.681,061624

Şu anki Crumbcat piyasa değeri $ 64,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRUMB arzı 999,51M olup, toplam arzı 999506681.061624. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,23K.