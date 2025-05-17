Crypto Asset Governance Alliance Fiyatı (CAGA)
Bugün için canlı Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,61M USD. CAGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crypto Asset Governance Alliance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Crypto Asset Governance Alliance fiyat değişimi -%8,07
- Dolaşımdaki arz: 62,27B USD.
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Gün içerisinde, Crypto Asset Governance Alliance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Asset Governance Alliance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Asset Governance Alliance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Asset Governance Alliance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%8,07
|30 Gün
|$ 0
|-%7,47
|60 Gün
|$ 0
|-%34,67
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crypto Asset Governance Alliance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,64
-%8,07
-%9,18
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
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