Bugünkü Crypto Factor Fiyatı

Bugünkü Crypto Factor (CFR) fiyatı $ 0,00681822 olup, son 24 saatte % 2,10 değişim gösterdi. Mevcut CFR / USD dönüşüm oranı CFR başına $ 0,00681822 şeklindedir.

Crypto Factor, şu anda piyasa değeri açısından $ 681.822 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M CFR şeklindedir. Son 24 saat içinde CFR, $ 0,00670738 (en düşük) ile $ 0,00700552 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0402748 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00670738 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CFR, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde -%6,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crypto Factor (CFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 681,82K$ 681,82K $ 681,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 681,82K$ 681,82K $ 681,82K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Crypto Factor piyasa değeri $ 681,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 681,82K.