Crypto Royale Fiyatı (ROY)
Bugün için canlı Crypto Royale (ROY) fiyatı, 0.00221283 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 270.03K USD. ROY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crypto Royale Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 429.78 USD
- Gün içindeki Crypto Royale fiyat değişimi -5.02%
- Dolaşımdaki arz: 120.78M USD.
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Gün içerisinde, Crypto Royale / USD fiyat değişimi, $ -0.000117200060511697.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Royale / USD fiyat değişimi, $ -0.0006135836.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Royale / USD fiyat değişimi, $ +0.0005067526.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Royale / USD fiyat değişimi, $ +0.0007998503536443247.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000117200060511697
|-5.02%
|30 Gün
|$ -0.0006135836
|-27.72%
|60 Gün
|$ +0.0005067526
|+22.90%
|90 Gün
|$ +0.0007998503536443247
|+56.61%
En güncel Crypto Royale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.77%
-5.02%
-20.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
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|1 ROY / AUD
A$0.0035626563
|1 ROY / GBP
￡0.0017923923
|1 ROY / EUR
€0.0021464451
|1 ROY / USD
$0.00221283
|1 ROY / MYR
RM0.009957735
|1 ROY / TRY
₺0.0785333367
|1 ROY / JPY
¥0.3483658269
|1 ROY / RUB
₽0.2273682825
|1 ROY / INR
₹0.1917195912
|1 ROY / IDR
Rp36.2758958352
|1 ROY / PHP
₱0.1297382229
|1 ROY / EGP
￡E.0.1117700433
|1 ROY / BRL
R$0.0134761347
|1 ROY / CAD
C$0.0031643469
|1 ROY / BDT
৳0.2689694865
|1 ROY / NGN
₦3.4307273754
|1 ROY / UAH
₴0.093823992
|1 ROY / VES
Bs0.11727999
|1 ROY / PKR
Rs0.616715721
|1 ROY / KZT
₸1.1751454998
|1 ROY / THB
฿0.0767630727
|1 ROY / TWD
NT$0.0732225447
|1 ROY / CHF
Fr0.0020136753
|1 ROY / HKD
HK$0.0172158174
|1 ROY / MAD
.د.م0.0223274547