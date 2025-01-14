CryptoBoomCoin Official Fiyatı (CBC)
Bugün için canlı CryptoBoomCoin Official (CBC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 890.92K USD. CBC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CryptoBoomCoin Official Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 712.25 USD
- Gün içindeki CryptoBoomCoin Official fiyat değişimi -0.97%
- Dolaşımdaki arz: 8.89B USD.
MEXC'deki CBC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CBC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CryptoBoomCoin Official / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CryptoBoomCoin Official / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CryptoBoomCoin Official / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CryptoBoomCoin Official / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.97%
|30 Gün
|$ 0
|-33.31%
|60 Gün
|$ 0
|-64.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CryptoBoomCoin Official fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-0.97%
-11.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Once upon a time, in the digital universe, CryptoBoom Coin was born in CBCBusinessClub, starting as a tiny "spermatoboom." This metaphor shows how a small investment, properly managed, can become monumental. Financial education ignites investment potential, while strategic portfolio management transforms humble beginnings into greatness. By version 22, CryptoBoom evolved into a powerful atomic bomb of wealth, demonstrating that nothing is impossible with the right knowledge and strategy. The story of CryptoBoom Coin reminds us that financial education and portfolio management can turn any investment into a blast of success. Strategic Partnerships CRYPTOBOOM has forged strategic partnerships with leading players in the cryptocurrency industry, as well as with key influencers and platforms in the meme community.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CBC / AUD
A$--
|1 CBC / GBP
￡--
|1 CBC / EUR
€--
|1 CBC / USD
$--
|1 CBC / MYR
RM--
|1 CBC / TRY
₺--
|1 CBC / JPY
¥--
|1 CBC / RUB
₽--
|1 CBC / INR
₹--
|1 CBC / IDR
Rp--
|1 CBC / PHP
₱--
|1 CBC / EGP
￡E.--
|1 CBC / BRL
R$--
|1 CBC / CAD
C$--
|1 CBC / BDT
৳--
|1 CBC / NGN
₦--
|1 CBC / UAH
₴--
|1 CBC / VES
Bs--
|1 CBC / PKR
Rs--
|1 CBC / KZT
₸--
|1 CBC / THB
฿--
|1 CBC / TWD
NT$--
|1 CBC / CHF
Fr--
|1 CBC / HKD
HK$--
|1 CBC / MAD
.د.م--