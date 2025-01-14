CryptoCart V2 Fiyatı (CCV2)
Bugün için canlı CryptoCart V2 (CCV2) fiyatı, 1.48 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.37M USD. CCV2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CryptoCart V2 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 469.38 USD
- Gün içindeki CryptoCart V2 fiyat değişimi -23.02%
- Dolaşımdaki arz: 930.36K USD.
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Gün içerisinde, CryptoCart V2 / USD fiyat değişimi, $ -0.441802017920618.
Son 30 gün içerisinde, CryptoCart V2 / USD fiyat değişimi, $ -0.2524547000.
Son 60 gün içerisinde, CryptoCart V2 / USD fiyat değişimi, $ -0.2328642360.
Son 90 gün içerisinde, CryptoCart V2 / USD fiyat değişimi, $ +0.4284132327316896.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.441802017920618
|-23.02%
|30 Gün
|$ -0.2524547000
|-17.05%
|60 Gün
|$ -0.2328642360
|-15.73%
|90 Gün
|$ +0.4284132327316896
|+40.74%
En güncel CryptoCart V2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-23.02%
-18.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
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|1 CCV2 / AUD
A$2.3828
|1 CCV2 / GBP
￡1.1988
|1 CCV2 / EUR
€1.4356
|1 CCV2 / USD
$1.48
|1 CCV2 / MYR
RM6.66
|1 CCV2 / TRY
₺52.5252
|1 CCV2 / JPY
¥232.9964
|1 CCV2 / RUB
₽152.07
|1 CCV2 / INR
₹128.2272
|1 CCV2 / IDR
Rp24,262.2912
|1 CCV2 / PHP
₱86.7724
|1 CCV2 / EGP
￡E.74.7548
|1 CCV2 / BRL
R$9.0132
|1 CCV2 / CAD
C$2.1164
|1 CCV2 / BDT
৳179.894
|1 CCV2 / NGN
₦2,294.5624
|1 CCV2 / UAH
₴62.752
|1 CCV2 / VES
Bs78.44
|1 CCV2 / PKR
Rs412.476
|1 CCV2 / KZT
₸785.9688
|1 CCV2 / THB
฿51.3412
|1 CCV2 / TWD
NT$48.9732
|1 CCV2 / CHF
Fr1.3468
|1 CCV2 / HKD
HK$11.5144
|1 CCV2 / MAD
.د.م14.9332