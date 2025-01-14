Curio Gas Token Fiyatı (CGT)
Bugün için canlı Curio Gas Token (CGT) fiyatı, 0.00863061 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 863.06K USD. CGT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Curio Gas Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.35K USD
- Gün içindeki Curio Gas Token fiyat değişimi -13.11%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
MEXC'deki CGT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CGT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Curio Gas Token / USD fiyat değişimi, $ -0.001302526454933836.
Son 30 gün içerisinde, Curio Gas Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0029350892.
Son 60 gün içerisinde, Curio Gas Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0036101824.
Son 90 gün içerisinde, Curio Gas Token / USD fiyat değişimi, $ -0.009781531650993925.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001302526454933836
|-13.11%
|30 Gün
|$ -0.0029350892
|-34.00%
|60 Gün
|$ -0.0036101824
|-41.82%
|90 Gün
|$ -0.009781531650993925
|-53.12%
En güncel Curio Gas Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
-13.11%
+15.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CGT / AUD
A$0.0138952821
|1 CGT / GBP
￡0.0069907941
|1 CGT / EUR
€0.0083716917
|1 CGT / USD
$0.00863061
|1 CGT / MYR
RM0.038837745
|1 CGT / TRY
₺0.3063003489
|1 CGT / JPY
¥1.3587169323
|1 CGT / RUB
₽0.8867951775
|1 CGT / INR
₹0.7477560504
|1 CGT / IDR
Rp141.4853871984
|1 CGT / PHP
₱0.5060126643
|1 CGT / EGP
￡E.0.4359321111
|1 CGT / BRL
R$0.0525604149
|1 CGT / CAD
C$0.0123417723
|1 CGT / BDT
৳1.0490506455
|1 CGT / NGN
₦13.3807251318
|1 CGT / UAH
₴0.365937864
|1 CGT / VES
Bs0.45742233
|1 CGT / PKR
Rs2.405351007
|1 CGT / KZT
₸4.5833717466
|1 CGT / THB
฿0.2993958609
|1 CGT / TWD
NT$0.2855868849
|1 CGT / CHF
Fr0.0078538551
|1 CGT / HKD
HK$0.0671461458
|1 CGT / MAD
.د.م0.0870828549