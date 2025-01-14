Cyclix Games Logosu

Cyclix Games Fiyatı (CYG)

USD

Cyclix Games (CYG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.582141
$0.582141$0.582141
-5.10%(1D)

Bugünkü Cyclix Games (CYG) Fiyatı

Bugün için canlı Cyclix Games (CYG) fiyatı, 0.582141 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.51M USD. CYG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cyclix Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.11K USD
- Gün içindeki Cyclix Games fiyat değişimi -5.10%
- Dolaşımdaki arz: 14.62M USD.

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USD Bazında Cyclix Games (CYG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cyclix Games / USD fiyat değişimi, $ -0.0313450032177094.
Son 30 gün içerisinde, Cyclix Games / USD fiyat değişimi, $ -0.3367566928.
Son 60 gün içerisinde, Cyclix Games / USD fiyat değişimi, $ -0.3728057160.
Son 90 gün içerisinde, Cyclix Games / USD fiyat değişimi, $ -0.0657492893295111.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0313450032177094-5.10%
30 Gün$ -0.3367566928-57.84%
60 Gün$ -0.3728057160-64.04%
90 Gün$ -0.0657492893295111-10.14%

Cyclix Games (CYG) Fiyat Analizi

En güncel Cyclix Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.561054
$ 0.561054$ 0.561054

$ 0.624991
$ 0.624991$ 0.624991

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+2.67%

-5.10%

-16.27%

Cyclix Games (CYG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.51M
$ 8.51M$ 8.51M

$ 10.11K
$ 10.11K$ 10.11K

14.62M
14.62M 14.62M

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Cyclix Games (CYG) Kaynağı

Resmi Websitesi

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CYG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CYG / AUD
A$0.93724701
1 CYG / GBP
0.47153421
1 CYG / EUR
0.56467677
1 CYG / USD
$0.582141
1 CYG / MYR
RM2.62545591
1 CYG / TRY
20.65436268
1 CYG / JPY
¥91.67556468
1 CYG / RUB
59.79752352
1 CYG / INR
50.44833906
1 CYG / IDR
Rp9,543.29355504
1 CYG / PHP
34.13674824
1 CYG / EGP
￡E.29.3981205
1 CYG / BRL
R$3.54523869
1 CYG / CAD
C$0.83246163
1 CYG / BDT
70.75923855
1 CYG / NGN
902.53976358
1 CYG / UAH
24.6827784
1 CYG / VES
Bs30.853473
1 CYG / PKR
Rs162.2426967
1 CYG / KZT
309.15179946
1 CYG / THB
฿20.20611411
1 CYG / TWD
NT$19.23976005
1 CYG / CHF
Fr0.52974831
1 CYG / HKD
HK$4.52905698
1 CYG / MAD
.د.م5.87380269