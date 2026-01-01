Bugünkü Cyclo cyWETH Fiyatı

Bugünkü Cyclo cyWETH (CYWETH) fiyatı $ 0,330642 olup, son 24 saatte % 1,79 değişim gösterdi. Mevcut CYWETH / USD dönüşüm oranı CYWETH başına $ 0,330642 şeklindedir.

Cyclo cyWETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.180 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 242,74K CYWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde CYWETH, $ 0,323051 (en düşük) ile $ 0,348544 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,679462 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,323051 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYWETH, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%30,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cyclo cyWETH (CYWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,18K$ 80,18K $ 80,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,18K$ 80,18K $ 80,18K Dolaşım Arzı 242,74K 242,74K 242,74K Toplam Arz 242.738,1397580428 242.738,1397580428 242.738,1397580428

Şu anki Cyclo cyWETH piyasa değeri $ 80,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYWETH arzı 242,74K olup, toplam arzı 242738.1397580428. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,18K.