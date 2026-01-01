Bugünkü Cypher Tempre Fiyatı

Bugünkü Cypher Tempre (CPHY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,84 değişim gösterdi. Mevcut CPHY / USD dönüşüm oranı CPHY başına -- şeklindedir.

Cypher Tempre, şu anda piyasa değeri açısından $ 231.267 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CPHY şeklindedir. Son 24 saat içinde CPHY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00222815 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CPHY, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%11,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cypher Tempre (CPHY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 231,27K$ 231,27K $ 231,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 231,27K$ 231,27K $ 231,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

